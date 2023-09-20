Большое число силовиков в Ростове-на-Дону связано с рейдом по мигрантам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Силовики и сотрудники правоохранительных органов съехались на улицу Оганова в Ростове-на-Дону для проведения миграционного рейда.

«Проводится отработка жилого сектора, выясняется соблюдение миграционного законодательства», - рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, массовый сбор полицейских заметили утром в среду, 20 сентября, в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Как рассказали жители города, служебные машины и люди в форме были «около въезда в СНТ «Братство».

В пресс-службе регионального управления МВД заявили, что в районе улице Огнанова правоохранители «во взаимодействии с иными ведомствами организовали профилактические мероприятия».