Гладков: Женщина пострадала в селе Максимовка после попадания в дом снаряда ВСУ Фото: REUTERS

20 сентября 2023 года произошло прямое попадание снаряда ВСУ в частный дом, в селе Максимовка, Шебекинского городского округа Белгородской области. Населённый пункт был обстрелян украинскими неонацистами из ствольной артиллерии, один из снарядов попал точно в жилой дом, из-за чего пострадала его хозяйка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть прямое попадание в частный жилой дом - сильно повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. Пострадала женщина, хозяйка этого дома, в момент прилета снаряда она выходила из дома. У пострадавшей контузия, но от госпитализации она категорически отказалась», - написал Гладков в соцсетях.

Находящийся по-соседству частный дом также получил повреждения из-за обстрела, у него посекло фронтоны и выбило окна. Была повреждена линия электропередачи, из-за чего обесточенными временно остались сразу три села - Максимовка, Поповка и Бершаково. Экстренные и аварийные службы скоро начнут восстановление повреждённых линий.

Ранее KP.RU сообщил, что из-за обстрела ВСУ под Донецком погибла мирная жительница.

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