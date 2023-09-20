В Вологде открыли Дом вологодского масла

Выставочное пространство разместилось в отреставрированном доме купца Бурлова в центре города на улице Октябрьской. Также в здании разместился туристско-информационный центр, в мансарде – коворкинг, в цоколе откроется ресторан, где будет представлена русская и итальянская кухни.

«Вологодское масло – продукт легендарный, а у легенды должно быть достойное обрамление. Идея такого центра зрела давно и сегодня воплотилась в жизнь благодаря совместной работе бизнеса, производственников, заинтересованных вологжан в рамках городского проектного комитета», - сказал на открытии экспозиции мэр Вологды Сергей Воропанов.

Музея масла в центре Вологды станет доступнее для туристов. Ранее познакомиться с историей маслоделия на Вологодчине туристы могли в музейном центре вологодской Молочной академии и в архитектурно-этнографическом музее «Семенково», расположенных за городом. Кроме того, музей будет способствовать и популяризации молока и молочных продуктов, отметил замгубернатора области Михаил Глазков. Он также напомнил, что вологодское масло стало первым продуктом в России, получившим государственную защиту и официальный статус наименования места происхождения товара.

«Возможность производства брендового «Вологодского» масла могут получить только организации, осуществляющие производственную деятельность на территории Вологодской области и использующие высококачественное молочное сырье, произведенное исключительно в Вологодской области», - сказал Глазков.

Сейчас в области вологодское масло выпускают семь молочных заводов. В 2022 году они произвели самое большое его количество за 30 лет – более 11 тысяч тонн.