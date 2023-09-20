"Дешевле не будет": Автоэксперт посоветовал россиянам не откладывать покупку машины

Автоэксперт Солодовник посоветовал россиянам не откладывать покупку машины Фото: Александр ГЛУЗ

Автоэксперт Максим Солодовник ответил на вопрос, стоит ли сейчас покупать автомобиль. специалист советует не откладывать покупку машины из-за нестабильности на российских авторынках.

Он уверен, что в ближайшее время легковые машины дешевле не станут. Если новые авто становятся дороже, то это сказывается и на вторичном рынке.

Спросом у россиян пользуются иномарки, так как с ремонтом и обслуживанием проблем не возникает. Дилеры продолжают оказывать услуги в полном объеме. Но существует и проблема. Возрастает стоимость машин и происходит задержка в поставках комплектующих.

- В данном случае лучше присмотреться к китайским автомобилям как новым, так и с пробегом. У них вышеперечисленные риски минимальны, - заявил автоэксперт в беседе с Lenta.ru.

Кстати, по оценке аудиторов, переход автомобилистов на китайские авто уже заметен. По итогам 2021-го их рыночная доля составила около 33 процентов. А в прошлом году этот показатель вырос почти вдвое, достигнув 56 процентов, пишет Царьград.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» опубликовало такие данные: в августе 2023 года в России было продано 109,7 тыс. новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза превысило показатели за аналогичный период 2022-го. В тренде иномарки из КНР и автомобили Lada, пишет RT.

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