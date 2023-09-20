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НовостиАвто20 сентября 2023 9:24

"Дешевле не будет": Автоэксперт посоветовал россиянам не откладывать покупку машины

Автоэксперт Солодовник посоветовал россиянам не откладывать покупку машины
Елена АКИМОВА
Автоэксперт Солодовник посоветовал россиянам не откладывать покупку машины

Автоэксперт Солодовник посоветовал россиянам не откладывать покупку машины

Фото: Александр ГЛУЗ

Автоэксперт Максим Солодовник ответил на вопрос, стоит ли сейчас покупать автомобиль. специалист советует не откладывать покупку машины из-за нестабильности на российских авторынках.

Он уверен, что в ближайшее время легковые машины дешевле не станут. Если новые авто становятся дороже, то это сказывается и на вторичном рынке.

Спросом у россиян пользуются иномарки, так как с ремонтом и обслуживанием проблем не возникает. Дилеры продолжают оказывать услуги в полном объеме. Но существует и проблема. Возрастает стоимость машин и происходит задержка в поставках комплектующих.

- В данном случае лучше присмотреться к китайским автомобилям как новым, так и с пробегом. У них вышеперечисленные риски минимальны, - заявил автоэксперт в беседе с Lenta.ru.

Кстати, по оценке аудиторов, переход автомобилистов на китайские авто уже заметен. По итогам 2021-го их рыночная доля составила около 33 процентов. А в прошлом году этот показатель вырос почти вдвое, достигнув 56 процентов, пишет Царьград.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» опубликовало такие данные: в августе 2023 года в России было продано 109,7 тыс. новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза превысило показатели за аналогичный период 2022-го. В тренде иномарки из КНР и автомобили Lada, пишет RT.

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