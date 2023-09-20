Стоматолог Климова: частые перекусы и газировка вредны для зубов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стоматолог Ксения Климова назвала вредные привычки, разрушающие зубы. Самой распространенной привычкой является табакокурение, оно пагубно влияет на слизистую оболочку, поэтому злостные курильщики имеют неприятный запах изо рта. На зубах появляется пародонтит и темные пигменты.

Разрушаются зубы и у тех, кто любит грызть твердые предметы (орехи, семечки). В результате таких действий стирается эмаль, образуются трещины и сколы.

Отрицательно влияет на состояние зубов сладкие газированные напитки и соки. В них содержится углекислота, которая истончает эмаль зубов. Чтобы сохранить зубы, важно пить не только газировку, но и воду.

Мало кто задумывается, что неправильная чиста зубов тоже может привести к кариесу. Негативно сказываются на зубах и деснах отбеливающие пасты. Следует помнить о том, что надо ухаживать за полостью рта в течение двух минут два раза в день щеткой с мягкой щетинкой.

Следующая проблема - частые перекусы. Они вредны по той причине, что вырабатывается меньшее количество слюны, и еда застревает между зубов и не вымывается.

- В ротовой полости начинается активное размножение бактерий, которое ведет к образованию зубного налета и кариеса. После перекуса лучше воспользоваться зубной нитью, - поясняет терапевт «Газете.Ru» .

Ранее стоматолог Дарья Тараткина рассказала RT о правилах чистки зубов. Зубную щетку нужно держать в пальцах, как писчую ручку под углом 45° к десне и при чистке делать небольшие круговые движения, как будто вы массируете десну. Стоматолог порекомендовала использовать скребок для чистки языка, так как микробы скапливаются и на нем.

Кстати, драгоценные камни в зубах опасны воспалениями, инфекциями, искривлением или повреждением зубов,сообщает телеканал «360».