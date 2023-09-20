Губернатор Развожаев: в Севастополе системы ПВО сбили два беспилотника

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что 20 сентября в городе упали несколько украинских беспилотников, жертв и разрушений нет.

"В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом." -- написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что еще один беспилотник упал в населенном пункте Кача, в результате падения на территории виноградников загорелась трава, оперативные службы уже выехали на место происшествия.

Развожаев призвал граждан доверять только информации из официальных источников.

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