Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить форум “Один пояс один путь” в КНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин сообщил, что в октябре посетит Китай и примет участие в форуме “Один пояс - один путь” по личному приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.

"Владимир Путин сообщил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить в октябре форум «Один пояс — один путь» в Китае.", — сообщает RT в своем телеграм-канале.

Напомним, еще в июле бывший посол России в Китае Андрей Денисов сообщал, что Си Цзиньпин ожидает визит Владимира Путина в октябре. 1 сентября российский лидер также заявил о скорой встрече со своим коллегой в КНР.

Ранее в марте 2023 года Си Цзиньпин сам прилетал в Москву на встречу с президентом Путиным, чем вызвал настоящую панику в западных СМИ. Многие издания отмечали, что сближение России и Китая свидетельствует о смене миропорядка и потере США доминирующего положения на мировой политической арене.