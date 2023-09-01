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НовостиПолитика1 сентября 2023 14:27

Путин сообщил, что скоро проведет встречу с Си Цзиньпином

Председатель КНР ждет визита Путина для участия в форуме "Один пояс - один путь" в октябре
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин сообщил, что скоро проведет встречу с Си Цзиньпином

Путин сообщил, что скоро проведет встречу с Си Цзиньпином

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о скорой встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и будет встреча с председателем Китайской Народной Республики", - сказал глава государства в рамках открытого урока "Разговор о важном" в День знаний.

Ранее KP.RU писал о том, что Си Цзиньпин ожидает визита Путина в Китай в октябре текущего года для участия в третьем форуме "Один пояс - один путь".

Напомним, что последний раз Путин и Си Цзиньпин лично встречались в марте 2023 года. Тогда председатель КНР нанес государственный визит в Москву.