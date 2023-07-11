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НовостиПолитика11 июля 2023 14:12

Си Цзиньпин ожидает визита Путина в Китай в октябре 2023 года

Денисов сообщил, что Си Цзиньпин ожидает визита Путина в Китай в октябре 2023 года
Дарья ЧИПУРНАЯ
Си Цзиньпин и Владимир Путин на встрече в Кремле

Си Цзиньпин и Владимир Путин на встрече в Кремле

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин ожидает, что президент России Владимир Путин посетит с визитом Китай осенью 2023 года. Об этом сообщил бывший посол РФ в КНР, сенатор Андрей Денисов.

Денисов сообщил ТАСС, что Путина ждут в Китае для участия в третьем форуме "Один пояс - один путь". Об этом стало известно по итогам встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с лидером КНР.

Напомним, Си Цзиньпин в марте 2023 года посетил Москву и на встрече с Путиным пригласил российского президента в Китай.

Ранее Си Цзиньпин заявил о готовности Китая работать для развития партнерства и стратегического взаимодействия с РФ. По его словам, сотрудничество России и Китая будет способствовать построению стабильного, процветающего и справедливого мира.