Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 сентября 2023 14:04

Путин заявил об агрессивной дискриминации русского искусства

Попытки отменить его ничтожны на фоне его величия, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Попытки отменить русское искусство ничтожны на фоне его величия, отметил глава государства.

Попытки отменить русское искусство ничтожны на фоне его величия, отметил глава государства.

Фото: REUTERS

Русское искусство и артисты столкнулись с агрессивной дискриминацией и попыткой их отмены, считает президент России Владимир Путин.

«Русское искусство, наши артисты столкнулись с достаточно агрессивной дискриминацией, с попытками отменить нашу историю, музыку, балет, театр, литературу, живопись. Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства», – сказал глава государства на открытии заседания попечительского совета Мариинского театра.

Как отметил президент, те, кто стремится исключить русскую культуру из мирового наследия, «обкрадывают сами себя».

Напомним, в июле этого года президент России на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС высказал мнение, что уничтожить русскую культуру невозможно.