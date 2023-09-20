Путин заявил об агрессивной дискриминации русского искусства

Попытки отменить русское искусство ничтожны на фоне его величия, отметил глава государства. Фото: REUTERS

Русское искусство и артисты столкнулись с агрессивной дискриминацией и попыткой их отмены, считает президент России Владимир Путин.

«Русское искусство, наши артисты столкнулись с достаточно агрессивной дискриминацией, с попытками отменить нашу историю, музыку, балет, театр, литературу, живопись. Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства», – сказал глава государства на открытии заседания попечительского совета Мариинского театра.

Как отметил президент, те, кто стремится исключить русскую культуру из мирового наследия, «обкрадывают сами себя».

Напомним, в июле этого года президент России на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС высказал мнение, что уничтожить русскую культуру невозможно.