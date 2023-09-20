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НовостиПолитика20 сентября 2023 17:14

Лавров: Запад обращается к уставу ООН в угоду своим корыстным потребностям

Министр отметил, что подобная политика увеличивает риски глобального конфликта
Сергей ЧИКОВ
Лавров: Запад обращается к уставу ООН в угоду своим корыстным потребностям

Лавров: Запад обращается к уставу ООН в угоду своим корыстным потребностям

Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны коллективного Запада обращается к уставу ООН лишь в тех случаях, когда им это выгодно.

"Сегодня Запад обращается к уставным нормам и принципам выборочно, от случая к случаю, исключительно сообразно своим корыстным геополитическим потребностям", — заявил министр на выступлении на Генассамблее ООН 20 сентября.

Лавров добавил, что подобная позиция Запада неизбежно ведет к росту нестабильности во всем мире и провоцирует новые очаги напряженности, а также увеличивает риски глобального конфликта.