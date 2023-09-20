Финансовый аналитик рассказала, когда лучше открыть вклад

В ближайшее время лучше отдавать предпочтение вкладам на короткий срок, считает эксперт Фото: Иван МАКЕЕВ

Стоит ли хранить деньги в банке, и когда лучше открыть вклад — этим вопросом многие задались после решения ЦБ о повышении ставки. Финансовый аналитик Наталья Ващелюк рассказала «Газете.ru» о прогнозах на депозиты.

- В ближайшее время лучше отдавать предпочтение вкладам на короткий срок, так как процентные ставки по ним выше, - считает специалист.

По словам Ващелюк, если есть планы оформить кредит, то также лучше сделать это сейчас, потому что ставки по ним снижаться не будут, напротив, прогнозируется рост ставок.

Ранее «Москва 24» сообщила, что Банк России повысил ключевую ставку с 12 до 13% годовых - это максимум с весны прошлого года. Решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов совет директоров Центробанка принял 15 сентября 2023 года. При этом давление инфляции в экономике РФ остается на высоком уровне.

По данным RT, принятое параллельно решение об ужесточении требований по выдаче кредитов населению также является оправданным, поскольку это источник денег, создающий излишний спрос, считают эксперты.

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