Артем Жога избран председателем парламента ДНР Фото: пресс-служба Кремля

Командир батальона «Спарта» Артем Жога избран председателем Народного совета Донецкой народной республики, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Поздравляю Артема Жогу с избранием на должность председателя Народного совета Донецкой народной республики! Уверен, что на новом поприще он будет столь же успешен и уважаем, как и на передовой», – написал врио главы ДНР в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне в республике прошел третий этап I конференции Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия». Из числа делегатов были выдвинуты кандидатуры на пост председателя парламента, путем тайного голосования участники выбрали Артема Жогу.

Сам командир «Спарты» отмечал, что шел на выборы с надеждой остаться руководителем батальоном. Он заявил, что важно восстанавливать и строить ДНР, полностью вкладываясь в те задачи и обязательства, которые были взяты перед избирателями.