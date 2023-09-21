Именно их голоса слышали погибшие спасатели: тела матери и дочери нашли под завалами дома в Балашихе

Из-под завалов дома в подмосковной Балашихе достали тела женщины и ребенка, голоса которых слышали спасатели. Фото: МЧС.

Женщина и ребенок, голоса которых слышали спасатели из-под завалов обрушившегося дома в подмосковной Балашихе, найдены мертвыми. Об этом поздним вечером вторника среды 20 сентября сообщается в Telegram-канале российского МЧС.

«На месте проведения поисковых работ в Балашихе найдены погибшими мама с дочкой. Именно их голоса слышали спасатели, которые сами пострадали под конструкциями дома при повторном обрушении», - рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, речь идет о 35-летней Марии Лопатиной и ее 5-летней дочери.

«Ребята слышали детский плач и знали, что их ждут. Они шли на риск, потому что это был единственный шанс спасти людей. До этого они уже вывели из дома несколько человек», - рассказал Александр Куренков.

Напомним, 20 сентября сильный взрыв произошел в жилом доме в подмосковной Балашихе. Обрушилось несколько этажей жилого дома.

После этого в доме начался сильный пожар.

Двое сотрудников МЧС погибли, пытаясь спасти находящихся под завалами людей. Подробности здесь на KP.RU.