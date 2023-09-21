Эндокринолог рассказала о причинах ожирения у детей Фото: Shutterstock

Детский эндокринолог Юлия Бурмицкая в беседе с «Газета.Ru» рассказала о причинах ожирения у детей и заявила, что если у мужчины есть лишний вес, то это может отразиться и на его будущем ребенке.

«Нерациональное питание и лишний вес отца к моменту зачатия также играет свою роль в развитии ожирения у потомства», - сказала специалист.

По ее словам, на развитие ожирения детей влияет повышенное потребление жиров матерью как до зачатия, так и во время беременности и лактации. Кроме того, отражается и наличие у женщины избыточного веса в данные периоды.

Диетолог Евгений Арзамасцев назвал самым вредным для здоровья абрикосовое и клубничное варенье. Как сообщал телеканал «360», эксперт предупредил, что его ежедневное потребление может привести к нарушениям углеводного обмена и развитию ожирения.

Врач-терапевт и диетолог Елена Тихомирова в беседе с Life.ru предупредила, что ожирение приводит к проблемам со зрением, либидом и психикой. Кроме того, по ее словам, лишний вес может вызвать депрессию из-за отека мозга.