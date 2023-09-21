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НовостиПолитика21 сентября 2023 12:32

Азербайджан передал армянам Карабаха план по их реинтеграции

В Евлахе прошли переговоры между представителями Баку и армян Карабаха
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Азербайджан передал армянам Карабаха план по их реинтеграции

Азербайджан передал армянам Карабаха план по их реинтеграции

Фото: REUTERS

Представителям армянского населения Карабаха были представлены планы по их реинтеграции. Об этом сообщает администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Известно, что 21 сентября ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с их представителями Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном. В ходе встречи Мамедов передал армянской стороне планы по их реинтеграции.

В администрации президента Алиева сообщили, что переговоры, которые состоялись в Евлахе, по ситуации в Нагорном Карабахе прошли конструктивно.

Кроме того, представитель азербайджанского президента Алиева передал Еревану проект мирного соглашения между двумя странами. Он состоит из пяти пунктов, важнейшим среди которых является обязательство не вмешиваться во внутренние дела друг друга, сообщает телеканал Sky News Arabia.