Роспотребнадзор заявил о приостановке вакцинации от коронавируса детей до 18 лет Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В России приостановили вакцинацию от коронавирус детей от 12 до 18 лет. Об этом сообщил директор по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В. И. Покровского Александр Горелов.

По его словам, вакцинация детей этого возраста была приостановлена из-за испытаний новой вакцины от коронавируса с новым актуальным штаммовым составом.

Также Горелов добавил, что исследования будут проходить для людей от 18 до 60 лет. После 60 лет клинические испытания регламентируются отдельно. После проведения испытаний будет дана рекомендация по использованию новой вакцины для взрослых. А если будет необходимость, то ее смогут применять для детей.

Между тем, в России не выявили ни одного зараженного новым штаммом коронавируса пирола. Об этом рассказали "Газете.ru" в Роспотребнадзоре. Этот штамм не способен полностью избегать иммунной защиты организма.