Финансист назвал условия укрепления курса рубля

Укреплению курса рубля способствует продажа валюты компания-экспортерам, считает эксперт Фото: Иван МАКЕЕВ

Укреплению курса рубля способствует продажа валюты компания-экспортерам для налоговых выплат. Об этом рассказал "Газете.ru" эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

- Предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, продающих ее для фискальных выплат, а также со стороны ЦБ, способствует постепенному укреплению рубля, - считает Бабин.

Однако, по словам эксперта, эти меры изменятся в ближайшее время, в результате чего «темпы подорожания рубля могут замедлиться».

Ранее «Известия» сообщили, что в правительстве рассматриваются дополнительные механизмы защиты внутреннего рынка и обеспечения комфортного уровня цен для российских граждан. В частности, власти обсуждают введение экспортных пошлин на широкий круг товаров. Мера предлагается на фоне роста прибылей поставщиков из-за снижения курса рубля к доллару.

По данным телеканала «Царьград», один из вариантов для желающих приумножить сбережения — открыть накопительный счёт. При этом деньги физлиц на валютных вкладах застрахованы государством на сумму, эквивалентную 1,4 млн рублей, и будут возвращены в случае банкротства банка.

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