Тело артиста Вячеслава Гришечкина кремировали на Хованском кладбище, фото: кадр из сериала «Солдаты»

Тело актёра Вячеслава Гришечкина было кремировано 19 сентября 2023 года на Хованском кладбище, в Москве. Об этом рассказало издание StarHit, процитировав бывшую возлюбленную Гришечкина Диану Бичарову.

«У него были проблемы с сердцем, на него очень повлияла смерть мамы, которой не стало год назад. Слава с трудом это пережил. Но серьезных проблем со здоровьем не было. Он много гастролировал, навещал солдат, бывал в госпиталях», - вспоминает Бичарова.

По словам женщины, прах артиста планируют захоронить на могиле его умершей жены, Анны Гришечкиной, с которой они вместе прожили 25 лет. К несчастью, супруга актёра скончалась в 2017 году от онкологии, что также сильно его подкосило.

Ранее KP.RU сообщил, что 16 сентября 2023 года 61-летний Гришечкин скончался в Москве. Последнюю неделю жизни он провёл в больнице из-за проблем с сердцем.