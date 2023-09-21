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НовостиПолитика21 сентября 2023 14:08

Венгрия указала на нежелание ЕС и НАТО решать конфликт с помощью диалога

Министр иностранных дел Венгрии считает, что нежелание ЕС и Нато решать конфликт путем диалога - это тупик
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Венгрия указала на нежелание ЕС и НАТО решать конфликт с помощью диалога

Венгрия указала на нежелание ЕС и НАТО решать конфликт с помощью диалога

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что союзники по Евросоюзу и Жато пытались убедить страну не встречаться с российскими и белорусскими представителями Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN.

По его словам, Будапешт уверен, что такое поведение приведет в тупик и не поможет мирно урегулировать конфликт. НАТО и ЕС не хотят использовать Генассамблею как платформу для диалога.

Сийярто добавил, что если Североатлантический альянс и Европейский союз не способны протянуть руку конфликтующим странам и не могут обсудить ситуацию, то мирного решения никогда не найдется.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Западных Балкан необходимо как можно скорее включить в состав Евросоюза.