Губернатор Гладков: Снаряд ВСУ попал на территорию завода в Новой Таволжанке Фото: REUTERS

Село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны украинских неонацистов 21 сентября 2023 года. По информации, предоставленной губернатором региона Вячеславом Гладковым, один из снарядов ВСУ прилетел на территорию местного предприятия.

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Один из снарядов прилетел на территорию одного из предприятий», - сообщил губернатор.

Гладков уточнил, что осколками от взрыва был повреждён припаркованный автомобиль. Областные службы проводят подомовой обход местности для уточнения другого ущерба.

Ранее KP.RU сообщил, что под обстрел ВСУ попал колледж в Донецке.