В Тюменской области растет спрос на сотрудников по воинскому учету

На вакансии по воинскому учету требуются более 20 специалистов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тюменской области нужны специалисты для воинского учета. В должностные обязанности таких специалистов будет входить, в том числе, ведение воинского учета. Платить за такую работу обещают от 35 до 60 тысяч рублей.

Отметим, что ведение воинского учета заключается в проверке воинских документов работников, заполнении определенных форм и регулярном представлении необходимой информации в военные комиссариаты.

Работодатели опасаются привлечения к ответственности за несвоевременную постановку персонала на воинский учет. С начала 2023 года в Тюменской области создано двенадцать подобных вакансий, но позже они все закрылись. В настоящее время требуются более 20 специалистов.

Работодатели часто перекладывают работу по воинскому учету на «кадровиков». Поэтому в регионе пришлось открыть сорок шесть вакансий для сотрудников по кадровому обороту и HR-менеджеров. Будущие сотрудники должны уметь вести воинский учет. Как пишет «Наш Город», ссылаясь на аналитиков HeadHunter, востребованность в таких специалистах может быть обусловлена ужесточением с 1 октября штрафов для граждан за нарушения воинского учета.

Раньше за неявку в военкомат, порчу военного билета или не предупреждение о длительном отъезде или смене работы можно было получить штраф от 500 до 3 тысяч рублей, теперь сумма штрафа увеличилась до 10-30 тысяч рублей. Кроме того, штраф можно получить и за уклонение от медицинского освидетельствования или медкомиссии в размере 15-20 тысяч рублей, а за умышленную порчу или потерю военного билета грозит 3-5 тысяч рублей.