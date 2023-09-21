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НовостиОбщество21 сентября 2023 15:26

В Тюменской области растет спрос на сотрудников по воинскому учету

Платить за такую работу обещают от 35 до 60 тысяч рублей
Виктория Терина
На вакансии по воинскому учету требуются более 20 специалистов

На вакансии по воинскому учету требуются более 20 специалистов

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тюменской области нужны специалисты для воинского учета. В должностные обязанности таких специалистов будет входить, в том числе, ведение воинского учета. Платить за такую работу обещают от 35 до 60 тысяч рублей.

Отметим, что ведение воинского учета заключается в проверке воинских документов работников, заполнении определенных форм и регулярном представлении необходимой информации в военные комиссариаты.

Работодатели опасаются привлечения к ответственности за несвоевременную постановку персонала на воинский учет. С начала 2023 года в Тюменской области создано двенадцать подобных вакансий, но позже они все закрылись. В настоящее время требуются более 20 специалистов.

Работодатели часто перекладывают работу по воинскому учету на «кадровиков». Поэтому в регионе пришлось открыть сорок шесть вакансий для сотрудников по кадровому обороту и HR-менеджеров. Будущие сотрудники должны уметь вести воинский учет. Как пишет «Наш Город», ссылаясь на аналитиков HeadHunter, востребованность в таких специалистах может быть обусловлена ужесточением с 1 октября штрафов для граждан за нарушения воинского учета.

Раньше за неявку в военкомат, порчу военного билета или не предупреждение о длительном отъезде или смене работы можно было получить штраф от 500 до 3 тысяч рублей, теперь сумма штрафа увеличилась до 10-30 тысяч рублей. Кроме того, штраф можно получить и за уклонение от медицинского освидетельствования или медкомиссии в размере 15-20 тысяч рублей, а за умышленную порчу или потерю военного билета грозит 3-5 тысяч рублей.