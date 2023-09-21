Путин: нужно выделять дополнительные ресурсы на реабилитацию участников СВО Фото: REUTERS

Власти РФ должны выделять допресурсы для обеспечения участников спецоперации современными средствами реабилитации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Великом Новгороде.

По словам президента, на какое-то время необходимо в особом режиме обеспечивать средствами реабилитации участников специальной военной операции.

"Нужно еще, чтобы людей учили пользоваться, чтобы они умели жить с этим. Чтобы было организовано обслуживание современной техники, которая чуть дороже по стоимости. Необходимо, чтобы государство выделило соответствующие дополнительные ресурсы", - заявил Путин.

Также президент заявил, что вопрос является важным и необходимо сделать все, чтобы молодые люди не сталкивались с какими-либо ограничениями.

Напомним, глава государства в Великом Новгороде посетил центр поддержки участников специальной военной операции "Возвращение".