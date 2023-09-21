Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 сентября 2023 16:06

Путин: нужно выделять дополнительные ресурсы на реабилитацию участников СВО

Президент РФ заявил, что необходимо сделать все, чтобы молодые люди не сталкивались с какими-либо ограничениям
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Путин: нужно выделять дополнительные ресурсы на реабилитацию участников СВО

Путин: нужно выделять дополнительные ресурсы на реабилитацию участников СВО

Фото: REUTERS

Власти РФ должны выделять допресурсы для обеспечения участников спецоперации современными средствами реабилитации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Великом Новгороде.

По словам президента, на какое-то время необходимо в особом режиме обеспечивать средствами реабилитации участников специальной военной операции.

"Нужно еще, чтобы людей учили пользоваться, чтобы они умели жить с этим. Чтобы было организовано обслуживание современной техники, которая чуть дороже по стоимости. Необходимо, чтобы государство выделило соответствующие дополнительные ресурсы", - заявил Путин.

Также президент заявил, что вопрос является важным и необходимо сделать все, чтобы молодые люди не сталкивались с какими-либо ограничениями.

Напомним, глава государства в Великом Новгороде посетил центр поддержки участников специальной военной операции "Возвращение".