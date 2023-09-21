Путин назвал героями бойцов спецоперации Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в четверг, 21 сентября, проводит заседание президиума Госсовета по рынку труда. На мероприятии глава государства высказался об участниках спецоперации.

По словам Путина, бойцы специальной военной операции являются настоящими героями. Также президент призвал делать все необходимое для того, чтобы они могли работать и обеспечивать свои семьи.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что российские власти должны выделять допресурсы для обеспечения участников спецоперации современными средствами реабилитации.