Путин: число людей 20-24 лет в РФ вырастет, к 2035 году их будет 9,7 млн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что число молодых людей в стране будет расти и к 2030 году в России будет около 8,3 миллиона россиян в возрасте от 20 до 24 лет, а к 2035 году их число достигнет 9,7 миллиона.

"К 2030 году, например, в стране – по предварительным подсчётам, конечно, по предварительным данным анализа – будет 8,3 миллиона граждан в возрасте 20–24-х лет. А в 2035 году – уже 9,7 миллиона, это на 2,4 миллиона больше, чем сейчас." - сказал президент на расширенном заседании президиума Госсовета РФ 21 сентября.

Путин добавил, что правительство уже сейчас должно готовить для молодежи все условия для успешного карьерного старта.