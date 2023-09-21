Байден анонсирует новый пакет помощи Киеву со средствами ПВО и боеприпасами Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден в четверг анонсирует новый пакет военной помощи Киеву, туда войдут средства противовоздушной обороны и кассетные боеприпасы. Оперативно-тактических ракет там не будет, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Объявление о поставках вооружений приурочены к визиту в США президента Украины Владимира Зеленского.

Помощь Штатов включает вооружение и технику, которые необходимы для поддержания темпов наступления Киева, отметил Салливан. В числе поставок есть боеприпасы для РСЗО HIMARS, кассетные снаряды, противотанковые средства.

Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США выгодно поддерживать Украину, поскольку в случае победы Киева Вашингтон получит огромную армию в Европе и сможет сосредоточиться на Китае.