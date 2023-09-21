Путин заявил, что санкции стимулируют развитие России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявил, что антироссийские санкции не только в чем-то тормозят, но и стимулируют развитие РФ.

По словам президента, ограничения, введенные в отношении России после 2014 года, стимулируют развитие страны.

"Они где-то нас тормозят или заставляют переносить ранее принятые решения на более поздний срок, но тем не менее появляются новые компетенции, появляются новые возможности", - отметил Путин.

Также глава государства отметил, что власти РФ каждый год будут формировать прогноз потребности в рабочих кадрах на предстоящие пять лет.