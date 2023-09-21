Пентагон: группа украинских летчиков скоро прибудет в США для обучения на F-16 Фото: REUTERS

Группа летчиков и технических специалистов из Украины в скором времени прибудет в США для обучения на истребителях F-16. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

По его словам, обучение украинских пилотов в Дании уже началось. А обучение пилотов и специалистов технического обслуживания начнется в скором времени, они должны прибыть в США. При этом, сначала они пройдут языковые курсы по английскому языку, а через несколько недель после этого начнется обучение летному делу.

При этом, Райдер не уточнил, сколько именно летчиков и специалистов прибудут в США. Также он не стал называть и длительность самого обучения.

"США ожидают несколько пилотов и десятки техников", - отметил Райдер.

Помимо этого, Джо Байден в четверг анонсирует новый пакет военной помощи Украине, куда войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, кассетные снаряды, противотанковые средства.

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