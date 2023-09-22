В Петербурге открылся XXIII Форум по коммуникациям «Baltic Weekend 2023»

В четверг, 21 сентября, в Санкт-Петербурге состоялся первый день международного форума «Baltic Weekend 2023», который ежегодно проводит агентство SPN Communications. Во время пленарной сессии форума спикеры могли обсудить современные тренды в сфере PR и коммуникаций, а также поделились личным опытом.

«В этом зале сегодня состоится очередная, уже 24-ая по счёту церемония подведения итогов премии PROBA Awards. Мы получили 235 заявок в этом году. Кроме того, сегодня здесь будет битва в номинации PR-специалист, открытое ток-шоу, панельные дискуссии и круглые столы», - сказал генеральный директор SPN Communications и вице-президент РАСО Андрей Баранников, открывая пленарное заседание форума.

PR-директор Авито Ульяна Смольская анонсировала сессию про искусственный интеллект (ИИ), которая должна состояться в пятницу, 22 сентября, и рассказала, как развивается PR в Авито.

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко назвал день смерть среднего класса одной из главных тенденций на сегодняшний. «Количество людей в среднем классе снижается, и ощущение, что будущее поколение будет жить лучше, чем предыдущие, уходит. Мир Игры престолов - это тот мир, который нас ждет ближайшие 10 лет», - отметил он.

Главный стратегический директор TWIGA PR Михаил Елагин рассказал о своей деятельности за последние два года, заявив об изучении около 15000 кейсов со всего мира, что помогло создать огромные детальные базы: «Нельзя сразу же утверждать, что одинаковые подходы и решения не сработают в разных регионах», - подчеркнул он.

В пленарном заседании также приняли участие председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, директор по B2B маркетингу и бизнес коммуникациям Ozon Мария Заикина, директор по корпоративным отношениям «ЦЕМЕНТУМ» Виталий Богаченко, генеральный директор ИД «Аргументы и Факты» Руслан Новиков, эксперт по стратегическому PR Александр Цыпкин, а также автор Telegram-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.

Новости «Baltic Weekend 2023» можно посмотреть на сайте мероприятии, а также официальном Telegram-канале Baltic Weekend.