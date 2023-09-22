МегаФон защитит жителей Крайнего Севера от неожиданных встреч с медведями

Фото: ru.freepik.com

Компания «МегаФон» внедряет систему видеомониторинга, которая отслеживает перемещение диких животных вблизи поселений Крайнего Севера. Видеосигнал с пограничных с лесом территорий в режиме онлайн обрабатывается нейросетью, которая автоматически оповещает экологов и экстренные службы, если хищники выходят за пределы естественной среды обитания.

Проект получил название «Умный Север», первый пункт наблюдения за дикой природой развернут в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Оборудование, установленное на границе поселка Пионерский и леса, передает видеоданные в интеллектуальную систему, которая автоматически идентифицирует дикое животное.

Фото: ru.freepik.com

Идея создать цифровую систему, которая отслеживает перемещение медведей, возникла у воспитанников нефтеюганского филиала детского технопарка «Кванториум». Сейчас они вместе с NtechLab «обучают» нейросеть максимально точно распознавать диких животных на базе массива видеоматериала. В этой работе активно помогают сотрудники местных заповедников «Малая Сосьва» и «Юганский».

«Идея школьников применить современные цифровые технологии для заботы о животных очень созвучна тому, что мы делаем уже не первый год по всей стране. Сейчас технологии компании обеспечивают круглосуточную и автоматизированную поддержку самым разным сферам общества и бизнеса: наши системы экомониторинга в режиме 24/7 собирают и анализируют данные о состоянии окружающей среды, а промышленные и строительные объекты наших партнеров оснащены системами мониторинга транспортной и производственной безопасности», - сообщил директор по национальным проектам МегаФона Александр Калошин.