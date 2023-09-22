Рогов сообщил о переброске стратегических резервов ВСУ к Работино в Запорожье Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины начали переброску стратегических резервов к селу Работино Запорожской области, сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Под Работино, Вербовое ВСУ перекинули усиление. На Ореховское направление они перекинули свыше 10 тысяч боевиков в дополнение к имеющимся. Похоже, противник отправляет всех, кто может держать оружие», – сказал он в беседе с ТАСС.

Как полагает Рогов, усиление группировки ВСУ свидетельствует о подготовке к активным действиям. По его словам, украинские войска перебросили к Работино 11 бригад, десантно-штурмовые полки, силы специальных операций и три группы аэроразведки. Политик считает, что ВСУ намерены прорваться к городу Токмак.

Напомним, временно исполняющий обязанности Запорожской области заявлял, что власти региона прогнозируют третью волну наступления ВСУ в сентябре этого года.