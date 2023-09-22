Депутат Бессараб: следующее увеличение пенсий состоится 1 января 2024 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб рассказала, когда будут увеличены пенсии. По словам парламентария, это произойдет уже в начале будущего года.

- С Нового года, с 1 января, а потом с 1 февраля произойдут соответствующие изменения, - сказала депутат Lenta.ru.

Она отметила, что индексация затронет не только пенсионные выплаты, но и другие виды социальных выплат, в том числе, различные пособия. Пока процент индексации не озвучивается, традиционно об этом становится известно ближе к дате пересмотра выплат.

Ранее в Государственной Думе потребовали вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам - инвалидам, так как пожилые люди попросту теряют мотивацию работать. В тексте законопроекта сказано о том, что индексация (увеличение) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии в соответствии с изменением стоимости пенсионного коэффициента работающим пенсионерам, являющимся инвалидами, осуществляется с 1 января 2024 года с учётом их индексации, изменения стоимости в 2016-2023 годах, пишет Царьград.

Депутат ГД Власов предложил ввести трудовую льготу тем, кто ухаживает за инвалидами.

В обращении законодатель отметил, что в соответствии с действующим законодательством родители ребёнка-инвалида в возрасте до восьми лет имеют право досрочно выйти на страховую пенсию по старости: мать или отец ребенка могут выйти на пенсию в 50 или 55 лет соответственно при наличии определённого трудового стажа.

Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.