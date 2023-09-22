Метеоролог Тишковец пообещал россиянам аномально теплую зиму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода нас ждет осенью и предстоящей зимой. Специалист отметил, что определять довольно теплый осенне-зимний сезон будет Эль-Ниньо — теплое океаническое течение.

Осень, по прогнозам синоптиков, в большей части Европейской России и Урале будет достаточно сухой, осадков не будет хватать процентов на 40. В сентябре в столице выпало только 6% осадков.

В Москве температурный режим в первый месяц осени превышает норму на 1,6 градуса. В октябре термометр тоже будет показывать на 2,5-3 градуса выше нормы.

Зима тоже ожидается аномально теплой в Центральной России, на Русской равнине и Урале. Особенно порадует февраль. Столбик термометра превысит свои показания на 5 градусов, пишет Lenta.ru.

Но вместе с тем, зима будет капризной, погода переменчивой. Слякоть, оттепели, холода, морозы, снегопады негативно скажутся на самочувствии людей с метеозависимостью.

Климатолог Александр Шувалов рассказал телеканалу «360» о погоде на ближайшие выходные. В Москве и Подмосковье будет солнечная погода, температура составит примерно 23-25 градусов. Кроме того, благодаря антициклонам начало октября может быть аномально теплым.

Синоптик Тишковец сообщил «Известиям», что наступление зимы может состояться вполне своевременно. В Москве минусовая температура установится с 10 ноября. Морозы могут прийти в это время, затем отступить, затем снова вернуться, и так по кругу.