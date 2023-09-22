Бывший жених Волочковой попал в СИЗО за крупное мошенничество

Бывший возлюбленный Волочковой Дюран задержан за крупное мошенничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой, кондитер Дмитрий Дюран был задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Как сообщает SHOT, бизнесмен обманул примерно 60 человек на 100 млн рублей.

Отмечается, что предприниматель заключил договоры с десятками инвесторов, вложивших деньги в его кондитерский бизнес Family Desert, после чего пропадал, не вернув ничего.

Еще в апреле прошлого года в отношении Дюрана было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере», а самого бизнесмена объявили в федеральный розыск. Накануне его смогли задержать в центре Москвы.

Уточняется, что заявления от инвесторов поступают в правоохранительные органы до сих пор. Сам Дюран на сегодняшний день числится безработным, а его фирмы были ликвидированы.

После задержания бизнесмена отправили в СИЗО, ему грозит до десяти лет тюремного заключения. Сообщается, что Волочкова открестилась от возлюбленного, когда узнала о его задержании, однако еще в декабре 2022 года она называла его женихом.