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НовостиЗвезды22 сентября 2023 11:31

Бывший жених Волочковой попал в СИЗО за крупное мошенничество

Бывший возлюбленный Волочковой Дюран задержан за крупное мошенничество
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Бывший возлюбленный Волочковой Дюран задержан за крупное мошенничество

Бывший возлюбленный Волочковой Дюран задержан за крупное мошенничество

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой, кондитер Дмитрий Дюран был задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Как сообщает SHOT, бизнесмен обманул примерно 60 человек на 100 млн рублей.

Отмечается, что предприниматель заключил договоры с десятками инвесторов, вложивших деньги в его кондитерский бизнес Family Desert, после чего пропадал, не вернув ничего.

Еще в апреле прошлого года в отношении Дюрана было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере», а самого бизнесмена объявили в федеральный розыск. Накануне его смогли задержать в центре Москвы.

Уточняется, что заявления от инвесторов поступают в правоохранительные органы до сих пор. Сам Дюран на сегодняшний день числится безработным, а его фирмы были ликвидированы.

После задержания бизнесмена отправили в СИЗО, ему грозит до десяти лет тюремного заключения. Сообщается, что Волочкова открестилась от возлюбленного, когда узнала о его задержании, однако еще в декабре 2022 года она называла его женихом.