Bloomberg: ЕК в октябре может начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Еврокомиссии намерены рекомендовать начать переговоры с Киевом о вступлении в Евросоюз в октябре 2023 года. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в следующем месяце Еврокомиссия порекомендует начать процесс вступления Украины в состав ЕС. Для промежуточных шагов Киева к членству в Евросоюзе, комиссия может настаивать на прогрессе в решении проблем некоторых приоритетных областей, среди которых борьба с коррупцией.

Также члены Евросоюза обсудят рекомендацию комиссии в декабре. При этом, позиция некоторых стран, в числе которых есть Венгрия, до сих пор неизвестна.

Между тем, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что на Украине в зимний период не будет тепла и электричества, из-за чего жителям страны придется покинуть крупные города.