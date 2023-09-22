Российские ПВО за сутки уничтожили 15 беспилотников ВСУ
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Российское министерство обороны в своей ежедневной сводке в пятницу, 22 сентября, сообщило о работе системы противовоздушной обороны за сутки.
По данным ведомства, российские средства ПВО за прошедшие 24 часа уничтожили пятнадцать украинских беспилотников.
Кроме того, в министерстве добавили, что также система ПВО за сутки перехватила 10 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.
Ранее российское военное ведомство сообщало, что в ходе отражения украинской атаки города Севастополя средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты пять ракет ВСУ.
После атаки ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город один военный пропал без вести в Севастополе. Из-за нападения украинских военных повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота страны.