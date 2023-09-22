Российские ПВО за сутки уничтожили 15 беспилотников ВСУ Фото: REUTERS

Российское министерство обороны в своей ежедневной сводке в пятницу, 22 сентября, сообщило о работе системы противовоздушной обороны за сутки.

По данным ведомства, российские средства ПВО за прошедшие 24 часа уничтожили пятнадцать украинских беспилотников.

Кроме того, в министерстве добавили, что также система ПВО за сутки перехватила 10 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее российское военное ведомство сообщало, что в ходе отражения украинской атаки города Севастополя средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты пять ракет ВСУ.

После атаки ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город один военный пропал без вести в Севастополе. Из-за нападения украинских военных повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота страны.