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НовостиПолитика22 сентября 2023 13:26

Российские ПВО за сутки уничтожили 15 беспилотников ВСУ

Система ПВО РФ перехватила 10 снарядов РСЗО HIMARS
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Российские ПВО за сутки уничтожили 15 беспилотников ВСУ

Российские ПВО за сутки уничтожили 15 беспилотников ВСУ

Фото: REUTERS

Российское министерство обороны в своей ежедневной сводке в пятницу, 22 сентября, сообщило о работе системы противовоздушной обороны за сутки.

По данным ведомства, российские средства ПВО за прошедшие 24 часа уничтожили пятнадцать украинских беспилотников.

Кроме того, в министерстве добавили, что также система ПВО за сутки перехватила 10 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее российское военное ведомство сообщало, что в ходе отражения украинской атаки города Севастополя средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты пять ракет ВСУ.

После атаки ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город один военный пропал без вести в Севастополе. Из-за нападения украинских военных повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота страны.