Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России отразили на Донецком направлении четыре атаки штурмовых групп ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что в ходе отражения атак украинских штурмовиков российские войска уничтожили и ранили до 200 военнослужащих, а также поразили две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, были поражены артиллерийская система М777, пушка «Гиацинт-Б» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Напомним, накануне российская группировка «Юг» при поддержке артиллерии и авиации отразила пять атак ВСУ на Донецком направлении. Украинские силы потеряли свыше 300 человек личного состава, семь единиц техники, артиллерийскую систему и реактивную систему залпового огня.