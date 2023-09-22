Генерал ФСБ рассказала об особенностях работы украинских вербовщиков с россиянами Фото: REUTERS

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с Lenta.ru рассказал, что не всегда человек может сам выявить украинских вербовщиков в общении в интернете.

«Вербовщики, которые занимаются приобретением своих источников и потенциальных диверсантов-террористов, очень четко выходят на людей, близких по духу», - отметил генерал-майор ФСБ в отставке.

Михайлов отметил, что спецслужбы Украины не сразу предлагают российским совершить что-либо, изначально прощупывая человека в разговоре, пытая расположить его к себе, а также найти точки соприкосновения.

«Только после этого разговор переходит в практическую фазу, и не всегда с первого раза», - отметил он.

Накануне, стали известны подробности вербовки диверсанта, который по заданию украинских спецслужб собирался совершить подрыв в Крыму. Как сообщал «Царьград», подозреваемый на допросе заявил, что военная разведка Киева хотела получить от него данные о входе в Севастопольскую бухту, а также фотографии систем ПВО России в Крыму и военных кораблей Черноморского флота.

Тем временем вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова заявила, что украинские войска привлекают к диверсионным мероприятиям несовершеннолетних. «ВСУ все чаще совершают преступления руками детей, вербуя несовершеннолетних, которых просят присылать фотографии или координаты наших войск», - приводят «Известия» ее слова.