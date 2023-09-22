Врач предупредил об опасности одновременного заражения COVID-19 и гриппом

Инфекционист Никифоров: одновременное заражение COVID-19 и гриппом опасно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров в беседе с Lenta.ru предупредил, что одновременное заражение гриппом и коронавирусной инфекции усиливает симптоматику, делая оба заболевания опаснее.

Никифоров назвал вероятность подобного сценария относительно невысокой, поскольку коронавирус и грипп конкурируют друг с другом, «защищая» в некотором роде организм от другого. Специалист также напомнил, что во время пандемии коронавируса число случаев гриппа было низким.

«Сейчас у нас главенствует ковид, не очень тяжелый штамм, и практически не регистрируется ни грипп, ни остальные ОРВИ. То есть ковид сейчас "свирепствует", а все остальные вирусы, грубо говоря, отдыхают», - отметил он.

Заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко, как сообщали «Известия», призвала не затягивать с вакцинацией от гриппа, сделав прививку сейчас, перед началом эпидемического сезона.

Член-корреспондент РАН, вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков, как отмечал «Пятый канал», заявлял, что ближайшие два года в Росси будет стоит ждать несколько волн коронавируса.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Поможет ли мороженое от боли в горле (подробнее)