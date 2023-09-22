В Белгородской области сбили беспилотник

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Средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе сбит БПЛА на подлете к городу", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате случившегося пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Напомним, ранее в этот день российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника и управляемую ракету у западного побережья Крыма.

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