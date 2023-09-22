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НовостиЗдоровье22 сентября 2023 14:44

Врач предупредила об опасности чрезмерного использования капель для носа

Врач Шевко: Капли от насморка нельзя применять более 7-10 дней
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Врач предупредила об опасности чрезмерного использования капель для носа

Врач предупредила об опасности чрезмерного использования капель для носа

Фото: Shutterstock

Врач-терапевт Валерий Шевко в беседе с «Газета.Ru» заявила, что используемые для лечения его заложенности носа капли должны принимать не более семи - десяти дней, поскольку такая терапия является оправданной только в течение короткого периода.

«Более длительный прием сосудосуживающих препаратов может привести к привыканию и атрофии слизистой оболочки носа, из-за чего со временем сосуды носовой полости перестают сокращаться самостоятельно», - заявила она.

Шевко также предупредила, что при длительном использования капель для носа может произойти учащение сердцебиения и повышение артериального давления.

Врач общей практики Елена Горина рассказала, что промывание носа помогает справиться с заложенностью и насморком. Однако. Как писал RT, по ее словам, промывать нос нельзя при сильной заложенности, а также искривлении носовой перегородки.

Тем временем насморк и заложенность носа, как сообщал «Пятый канал», в Роспотребнадзоре назвали симптомы нового штамма коронавируса «пирола».