Врач предупредила об опасности чрезмерного использования капель для носа Фото: Shutterstock

Врач-терапевт Валерий Шевко в беседе с «Газета.Ru» заявила, что используемые для лечения его заложенности носа капли должны принимать не более семи - десяти дней, поскольку такая терапия является оправданной только в течение короткого периода.

«Более длительный прием сосудосуживающих препаратов может привести к привыканию и атрофии слизистой оболочки носа, из-за чего со временем сосуды носовой полости перестают сокращаться самостоятельно», - заявила она.

Шевко также предупредила, что при длительном использования капель для носа может произойти учащение сердцебиения и повышение артериального давления.

Врач общей практики Елена Горина рассказала, что промывание носа помогает справиться с заложенностью и насморком. Однако. Как писал RT, по ее словам, промывать нос нельзя при сильной заложенности, а также искривлении носовой перегородки.

Тем временем насморк и заложенность носа, как сообщал «Пятый канал», в Роспотребнадзоре назвали симптомы нового штамма коронавируса «пирола».