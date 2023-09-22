Эксперт рассказал, как сэкономить на ремонте квартиры Фото: pixabay.com

Инженер, эксперт в области разработки проектной и технической документации Дмитрий Мамин в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал делать базовые или черновые работы максимально качественно.

Эксперт заявил, что к этом относится выравнивание потолка, стен, заливка полов, а также установка окон, дверей, сантехническая разводка и электрика. По его словам, в данном случае стоит обратить к профессиям и даже переплатить, но не придется волноваться о необходимости переделок.

Среди этапов ремонта, которые можно выполнить и самостоятельно, Мамин назвал демонтаж, а также подготовку и зачистку стен. Кроме того, отметил снятие старого покрытия и уборку мусора. Тем не менее, по его словам. сложные работы по чистовой отделке и прокладке коммуникаций необходимо поручить профессионалам.

Специалист также посоветовал делать ремонт зимой. Как он уточнил, в это время года загруженность бригад меньше, поэтому существует шанс нанять чуть дешевле профессиональных исполнителей.

Эксперт по недвижимости Иван Солдатенков, как сообщал «Царьград», рекомендовал провести косметический ремонт и обновить мебель для того, чтобы продать жильё дороже.