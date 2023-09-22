Власти Канады ввели санкции против "Комсомольской правды" Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Канады внесли в список антироссийских санкций издание "Комсомольская правда". Помимо этого, санкции будут действовать и в отношении издания "Взгляд".

Кроме того, в перечень ограничений попали 42 физических и 22 юридических лица из России. В их числе вузы - МГИМО и Высшая школа Экономики (ВШЭ), образование "Юнармия", Русское географическое общество, Клуб "Валдай", Национальный комитет по исследованию БРИКС.

В списке физических лиц есть ректор МГИМО Анатолий Торкунов, политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов, Дмитрий Тренин, глава Россотрудничества Евгений Примаков, министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета говорил о том, что антироссийские санкции не только в чем-то тормозят, но и стимулируют развитие страны.