Трюдо: Канада направит Киеву 35 БПЛА, боеприпасы и поможет с сервисом Leopard 2 Фото: REUTERS

Канада в новом пакете военной помощи передаст Киеву 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), боеприпасы и поможет в обслуживании танков Leopard 2, об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с президентом Украины Зеленским.

«Мы также направим Украине 35 БПЛА, оснащенных камерами высокого разрешения, и предоставим техническую поддержку, а также легкую технику и боеприпасы», - сообщил Трюдо.

По его словам, Канада поможет Киеву с обучением пилотов на истребителях F-16 и с обслуживанием танков Leopard 2.

Как писал сайт KP.RU, сегодня стало известно, что власти Канады внесли в список антироссийских санкций издания «Комсомольская правда» и «Взгляд».

Также в перечень ограничений попали 42 физических и 22 юридических лица из России. В их числе вузы - МГИМО и Высшая школа Экономики (ВШЭ), образование «Юнармия», Русское географическое общество, Клуб «Валдай», Национальный комитет по исследованию БРИКС.

Отмечалось, что в списке физлиц есть ректор МГИМО Анатолий Торкунов, политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов, Дмитрий Тренин, глава Россотрудничества Евгений Примаков, министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.