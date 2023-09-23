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НовостиПолитика22 сентября 2023 21:35

Bloomberg: Белый дом потребовал от Польши объяснить прекращение поддержки Киева

Для США конкретная позиция Польши по поддержке Украины остается неясной
Сергей ГАПЧУК
Bloomberg: Белый дом потребовал от Польши объяснить прекращение поддержки Киева

Bloomberg: Белый дом потребовал от Польши объяснить прекращение поддержки Киева

Фото: REUTERS

Белый дом потребовал от Польши объяснить прекращение поддержки Киева, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя Пентагона.

По словам чиновника, разногласия между Киевом и Варшавой еще не привели к «появлению трещин» в союзе, поддерживающем Украину.

Собеседник отметил, что тем не менее конкретная позиция Польши по поддержке украинцев остается неясной.

Как писал сайт KP.RU, 20 сентября министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может прекратить как финансовую, так и военную поддержку Украины. Чиновник подчеркнул, что все будет зависеть от готовности народа Польши помогать Киеву.

По его словам, власти Польши бы хотели и дальше поддерживать Украину, но, чтобы это было возможно, нужна поддержка поляков в этом вопросе. Если ее не окажется, поддерживать Украину так, как прежде, будет трудно.

При этом министр добавил, что действия Киева в сельскохозяйственном секторе существенно снижают желание населения Польши помогать Украине.