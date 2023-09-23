WP: Белый дом готовится к возможной приостановке работы правительства США Фото: REUTERS

Белый дом начал подготовку к возможному приостановлению работы федерального правительства, которое может произойти, если законодатели до конца сентября не договорятся о продлении его финансирования, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание отметило, что Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома рекомендовало руководителям федеральных структур актуализировать свои планы действий в случае прекращения финансирования.

Кроме того, подготовлен проект письма, которое они могли бы использовать для оповещения сотрудников о сложившейся ситуации.

В статье уточнили, что после приостановки финансирования правительства миллионы госслужащих и военных не будут получать зарплату, а действие федеральных программ остановят.

Как писал сайт KP.RU, 19 сентября министерство финансов США сообщило, что государственный долг страны впервые превысил 33 триллиона долларов.

В базе данных Минфина США в графе «совокупный государственный долг» по состоянию на 18 сентября указывалась сумма в 33,04 триллиона долларов.

При этом 16 июня текущего года госдолг США превышал отметку 32 триллиона долларов.

Напомним, 3 июня 3 июня Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга. Отмечалось, что данная мера была вынужденной для предотвращения дефолта в стране.

Напомним, 28 мая президент США Джо Байден заявлял, что Белый дом достиг принципиальных договоренностей с Конгрессом в вопросе предотвращения катастрофического дефолта и рецессии в стране.