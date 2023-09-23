Блинкен о ракетах ATACMS: США в постоянном контакте с Киевом насчет вооружения Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции не ответил на вопрос о поставках тактических ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км, Киеву.

«Мне нечего сказать или объявить по какой-либо конкретной системе вооружения», - заявил он.

Чиновник отметил, что США постоянно ведут обсуждения с Украиной, пытаясь понять и обеспечить то, что им нужно.

Как писал сайт KP.RU, 22 сентября президент США Джо Байден дал обещание президенту Украины Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS, сообщила телекомпания NBC. При этом, когда о данном решении будет объявлено официально, не уточнялось.

Ранее Foreign Policy сообщило, что все американские ведомства одобрили отправку ракет ATACMS Украине, но окончательное решение будет принимать президент Байден.

Напомним, 21 сентября президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским заявил, что первый американский танк Abrams будет передан Киеву на следующей неделе.