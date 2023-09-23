В Днепропетровской области прогремели несколько взрывов Фото: REUTERS

В Днепропетровской области Украины прозвучало не меньше четырех взрывов, в регионе действует воздушная тревога, об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Других подробностей издание не приводило.

Как писал сайт KP.RU, в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия взрывов.

По данным онлайн сервиса украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 21 сентября и рано утром взрывы произошли в Харькове, Ивано-Франковске, Ровно, Хмельницком. Кроме того, взрывы были слышны в Львовской и Киевской областях.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.