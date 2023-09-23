Офицер ВСУ сдал ВС России данные наводчиков в ДНР и командование 10-го корпуса Фото: Александр КОЦ

Добровольно сдавшийся в плен офицер ВСУ передал российским военным сведения о корректировщиках в ДНР, а также предоставил информацию о личностях и телефоны командования 10-го армейского корпуса ВСУ на Южном направлении, об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства продемонстрировал видео, где офицер показывает, в каких папках его смартфона находятся файлы с данными на кадровых военных и наводчиков.

«Первый документ ...содержит данные по руководящему составу офицеров 10-го армейского корпуса», - говорит украинский военнослужащий.

Офицер ВСУ предоставил данные на арткорректировщиков и наводчиков, пояснив конкретные зоны их ответственности.

«Они корректируют удары …в населенных пунктах Мариуполь, Волноваха, Старомайорское, Красная Поляна», - уточнил пленный.

Как писал сайт KP.RU, 20 сентября группа украинских военных сдалась в плен, воспользовавшись открытым российским специальным радиоканалом. Сообщалось, что это не первая группа солдат ВСУ, которая использует такую возможность.

Украинские военные, сдавшиеся в плен, оказались мобилизованными. Они объяснили свой поступок тем, что устали воевать.

19 сентября российский боец сообщил, что украинские военные начали добровольно сдаваться в плен на Сватовском участке фронта. Он уточнил, что только вчера взяли троих. Они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления.

Напомним, 18 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие взяли в плен группу бойцов ВСУ, которые добровольно сдались, используя данные из разбрасываемых ВС РФ листовок.