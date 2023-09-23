Глава МИД Венгрии Сийярто посетит Москву для решения энергетических вопросов Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью ТАСС, что посетит Москву 11-13 октября и во время визита обсудит с вице-премьером России Александром Новаком энергетические вопросы.

«Я совершу визит в Москву для участия в Российской энергетической неделе с 11 по 13 октября», - заявил Сийярто.

Министр отметил, что Венгрия рассматривает энергетическое сотрудничество в качестве самой важной части нынешнего взаимодействия с Россией.

По данным агентства, в Москве Сийярто планирует переговоры с Новаком для обсуждения энергетических вопросов.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что глава МИД России Сергей Лавров гарантировал Венгрии продолжение поставок российской нефти и газа.

Министр подчеркнул, что получил подтверждение гарантий от министра Лаврова о том, что поставки продолжатся в соответствии с рамками контрактов.

Напомним, 4 мая 2022 года глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не может поддержать эмбарго ЕС на импорт нефти из России. Он допустил, что предложенные ЕС условия эмбарго на импорт нефти из Российской Федерации могут разрушить экономику Венгрии.